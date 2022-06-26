В Башкирии прекратят продавать алкоголь

В Башкирии прекратят продавать алкоголь
В Башкирии прекратят продавать алкоголь
Сегодня, 11:18ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MI
Ограничение связано с проведением Дня молодежи и будет действовать в понедельник, 27 июня.

Запрет распространяется на все муниципалитеты. Исключение предусмотрено только для кафе, ресторанов и других заведений общепита.

Ограничение на реализацию алкоголя в определенные дни предусмотрено в региональном законодательстве и действует с 2019 года. Продавать спиртные напитки запрещено также в День знаний, во время проведения сабантуев, последнего звонка для школьников. Нарушение этих правил грозит штрафами для должностных лиц и компаний.

Меры приняты республиканскими властями в рамках антиалкогольной компании и признаны эффективными. Так, по данным МВД по Башкирии, смертность от отравления алкоголем в прошлом году снизилась почти на 8%.

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