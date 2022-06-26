В Башкирии нашли нарушения при исполнении нацпроекта «Жилье и городская среда»

В Башкирии нашли нарушения при исполнении нацпроекта «Жилье и городская среда»
В Башкирии нашли нарушения при исполнении нацпроекта «Жилье и городская среда»
Сегодня, 13:55ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
В ходе рабочей поездки в Салават и Мелеуз зампрокурора Башкирии нашел массовые нарушения и неисполнение сроков сдачи объектов по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Было установлено, что в Мелеузе ООО «УралСпецСтрой» даже не начал работы по благоустройству набережной и парка им. Гагарина, хотя контакт на 20 млн руб. между бизнесменами и муниципалитетом был заключен еще в апреле.

В Салавате подрядчик ООО «РефСтройПроект» выполнил мероприятия по благоустройству набережной не в полном объеме, а также не провел инженерно-технические сети.

Всем подрядчикам вынесено прокурорское предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства.

Кроме того, зампрокурора РБ Сергей Воротынцев проинспектировал детский оздоровительный лагерь «Родник» в Мелеузе.

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