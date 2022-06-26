В Башкирии начали работать «Каникулярные профориентационные школы»

В Башкирии начали работать «Каникулярные профориентационные школы»
В Башкирии начали работать «Каникулярные профориентационные школы»
Сегодня, 13:49ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Федеральный проект «Каникулярные профориентационные школы» стартовал в Башкирии с 21 июня.

«Каникулярные профориентационные школы» — всероссийский проект, направленный на раннюю профессиональную ориентацию и самоопределение конкретной категории обучающихся, поддержку лучших практик по обновлению содержания и технологий допобразования по приоритетным направлениям. Участниками таких школ станут учащиеся 5-11 классов.

Организаторами проекта выступили Министерство просвещения РФ совместно с Всероссийским центром художественного творчества и гуманитарных технологий. Федеральным оператором работы по реализации каникулярных профориентационных школ выступило АНО «Центр стратегических проектов». Проект реализуется в рамках Плана мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

— Каникулярные профориентационные школы бесплатны для детей, финансирование идет за счет федерального бюджета. В этом году для школьников будет проведено 49 смен, в которых смогут принять участие 750 детей республики. Летом они пройдут в двух форматах: семидневные с дневным пребыванием детей и семидневные с круглосуточным пребыванием, — рассказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Принять участие в программах могут пять категорий детей: одаренные ребята, ученики с низкой успеваемостью, школьники с особенностями развития или инвалидностью, дети в трудной жизненной ситуации (вынужденные переселенцы, жертвы конфликта или экологических катастроф и др.), а также находящиеся в социально опасном положении.

В проекте принимают участие 10 колледжей республики — Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж, Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж, Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж, Туймазинский государственный юридический колледж, Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса, Уфимский автотранспортный колледж, Бирский многопрофильный профессиональный колледж, Белорецкий педагогический колледж, Салаватский колледж образования и профессиональных технологий и Уфимский многопрофильный профессиональный колледж.

— Смена профориентационных школ длится 7 дней. Программа построена так, что ребята смогут не только получить практические навыки по профилю смены, но и встретиться с представителями работодателей. Кроме того, их ждет развлекательная программа, — рассказала директор Центра опережающей профессиональной подготовки РБ Кира Галямова.

Перед каждой сменой участник проходит профориентационное тестирование на портале «ПрофРФ» на выявление профильных предпочтений, профессиональных интересов и склонностей.

Осенью на портале «ПрофРФ» будут доступны бесплатные дистанционные курсы по 30 направлениям для учащихся 5-11 классов.

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