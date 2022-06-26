«Какие у них смартфоны?!»: в Башкирии пенсионеров-туристов обязали сделать 10 селфи

Люди, которым от 70 и более лет, отказываются от льготных поездок, сообщила Mkset руководитель нефтекамского турагентства «Грани-эксперт» Галина Вахитова.

Программу социального туризма в республике запустили в 2011 году. Она должна была повысить доступность санаторного отдыха и лечения для таких категорий, как пенсионеры и инвалиды. Льготники могут получить сертификат стоимостью 8 тысяч рублей на компенсацию стоимости путевки, а если их доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума, сумма увеличивается. Туры по программе формируют туроператоры. Турагентства, такие, как «Грани-эксперт», — реализуют их пенсионерам, получившим сертификаты. Все предшествующие годы система работала, но в текущем — «забуксовала», рассказала директор агентства Галина Вахитова. Проблема возникла из-за абсурдного нововведения: Госкомитет по туризму обязал пенсионеров предоставлять фотоотчеты о поездке. Отчет должен состоять из не менее 10 снимков участника программы на фоне санатория. До сих пор этого не требовалось — было достаточно пакета документов. Сейчас туроператора обязуют подписать с пенсионерами дополнительное соглашение к договору о том, что они обязуются предоставить фотоотчет. 10 лет ожидания «Чтобы получить сертификат, нужно встать в очередь в органах соцзащиты. Срок ожидания составляет несколько лет, иногда даже более 10. То есть сертификат получают люди от 70 лет и старше. Прочитав такое соглашение, они просто отказываются участвовать в программе», — рассказала она. Воспользоваться льготой и раньше было не так просто: первоначально, по данным Галины Вахитовой, на Нефтекамск выделяли порядка 500 сертификатов, потом сократили до 200, а после — до 100. Не каждый пенсионер успевал дожить до момента выдачи документа. Сейчас же, когда пенсионеры со словами «ну, наконец-то мы дождались» приходят в турагентство, их ждет разочарование из-за сложновыполнимого требования. — Какие у них смартфоны? Какие фотографии? Всегда было достаточно документов. Программы, в которых участвуют государственные деньги, всегда тщательно проверяются. Где, в какой момент они [власти] думают, что их обманут? У нас совсем другие цели: дай бог, чтобы пенсионеры дожили до получения сертификата и не заболели в поездке, потому что постоянно менять заезды тоже сложно, санатории мучаются. А тут еще фотоотчет — ну все, приехали,Галина Вахитова В таком же, мягко говоря, недоумении, по ее словам, сейчас находятся и туроператоры. Если соглашение о фотоотчете не будет подписано, им не компенсируют стоимость сертификата. Государство выплачивает средства после предоставления полного пакета документов. Таким образом, к концу года компании, участвующие в программе, рискуют недосчитаться больших сумм. Нововведение может отразиться и на выручке санаториев, если число отдыхающих пенсионеров серьезно сократится. Сертификаты ведь выделяются по всей республике, и только на Нефтекамск приходится порядка 100. Галина Вахитова отмечает, что и турагентств, работавших с пенсионерами, не так много — заниматься оформлением документов были готовы не все. Ее компания занимается этим направлением из-за удобной близости к центру социального обслуживания населения. Сейчас эта работа стала еще более сложной. В агентстве все же рассчитывают, что в республиканском госкомитете по туризму отменят требование, которое пока сложно назвать иначе как бредовым. Там предполагают, что его ввели чиновники молодого возраста, потому что те, кто постарше, «прекрасно все понимают». Mkset запросил комментарий в республиканском Госкомитете по туризму.

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