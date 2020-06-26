Жители Ставрополья смогут проголосовать на дому без контакта с членами УИК
Процедура голосования по поправкам в Конституцию на Ставрополье состоится в бесконтактной форме. Об этом в процессе пресс-конференции рассказал глава избиркома Ставропольского края Евгений Демьянов.
По информации на утро 25 июня, избиркомом края уже было получено свыше 48 тысяч заявлений о желании проголосовать в домашних условиях.
К голосующим таким образом избирателям приезжают члены избирательной комиссии в составе минимум четырех человек. Избиратели получают от них пакет для голосования, где лежат бюллетень, одноразовая ручка, бланк заявления (о желании отдать голос дома — на нем тоже нужно расписаться) и дезинфицирующее вещество для обработки рук. Пакет члены комиссии будут оставлять рядом с дверьми, как и ящик для голосования.
Когда надомное голосование завершится, бюллетени поместят на хранение в сейф-пакеты — до закрытия всех участков 1 июля. Пересыпать бюллетени из ящиков в сейф-пакеты будут уже на участках в присутствии членов комиссии, пишет pobeda26.ru.
Те, кто желает проголосовать на дому, еще могут сообщать об этом в участковые избиркомы. Завершится прием заявок в 17.00 по Москве 1 июля. Избиркомом принимаются заявки в любом виде — в письменном или устном, лично или через других людей, рассказал Демьянов.
К голосованию готовились около месяца. С 9 по 19 июня избирательные комиссии по всей России тестировали оборудование для голосования. К организации голосования на Ставрополье привлекли около 40 тысяч человек. Кроме членов избирательных комиссий, сюда входят люди, проводящие дезинфекцию помещений для голосования, проверяющие температуру у избирателей, водители на передвижных пунктах голосования, наблюдатели и сотрудники полиции, охраняющие 1400 пунктов голосования.
Всего на Ставрополье насчитывается около 1,9 миллиона избирателей. Для каждого был отпечатан отдельный бюллетень с QR-кодом — его можно получить или с выездной комиссией, или на одном из участков для голосования на территории региона.
До 21 июня избиратели на Ставрополье могли воспользоваться системой «Мобильный избиратель». Так сделали более 43,6 тысячи человек.
Большинство избирателей подали заявления через участковые избирательные комиссии (более 30 тысяч заявлений), МФЦ (свыше 1,1 тысячи заявлений). Помимо этого, через сайт госуслуг — более 11,3 тысячи избирателей.