Жители Ставрополья смогут проголосовать на дому без контакта с членами УИК

По информации на утро 25 июня, избиркомом края уже было получено свыше 48 тысяч заявлений о желании проголосовать в домашних условиях.

К голосующим таким образом избирателям приезжают члены избирательной комиссии в составе минимум четырех человек. Избиратели получают от них пакет для голосования, где лежат бюллетень, одноразовая ручка, бланк заявления (о желании отдать голос дома — на нем тоже нужно расписаться) и дезинфицирующее вещество для обработки рук. Пакет члены комиссии будут оставлять рядом с дверьми, как и ящик для голосования.

Когда надомное голосование завершится, бюллетени поместят на хранение в сейф-пакеты — до закрытия всех участков 1 июля. Пересыпать бюллетени из ящиков в сейф-пакеты будут уже на участках в присутствии членов комиссии, пишет pobeda26.ru.

Те, кто желает проголосовать на дому, еще могут сообщать об этом в участковые избиркомы. Завершится прием заявок в 17.00 по Москве 1 июля. Избиркомом принимаются заявки в любом виде — в письменном или устном, лично или через других людей, рассказал Демьянов.

К голосованию готовились около месяца. С 9 по 19 июня избирательные комиссии по всей России тестировали оборудование для голосования. К организации голосования на Ставрополье привлекли около 40 тысяч человек. Кроме членов избирательных комиссий, сюда входят люди, проводящие дезинфекцию помещений для голосования, проверяющие температуру у избирателей, водители на передвижных пунктах голосования, наблюдатели и сотрудники полиции, охраняющие 1400 пунктов голосования.

Всего на Ставрополье насчитывается около 1,9 миллиона избирателей. Для каждого был отпечатан отдельный бюллетень с QR-кодом — его можно получить или с выездной комиссией, или на одном из участков для голосования на территории региона.

До 21 июня избиратели на Ставрополье могли воспользоваться системой «Мобильный избиратель». Так сделали более 43,6 тысячи человек.