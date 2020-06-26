В Сети опубликовали первые снимки нового автомобиля Lada
Сегодня, 11:56ОбществоФото: ru.wikipedia.org
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Интернете появились первый снимки тестового прототипа отечественного автомобиля Lada Largus Facelift класса люкс. На кадрах автомобиль находится в маскировочной пленке. Он проходит дорожные и доводочные тесты в Тольятти.
Как сообщает газета “Известия”, автомобиль оснастили новыми литыми дисками; обновили молдинги дверей, а также установили серебристые рейлинги. Кроме того, автомобиль получил новую антенну и боковые зеркала от модели Vesta. Прототип представлен в лазурно-голубом цвете.
Кроме того, Lada Largus Facelift получила обновленные крылья, решетку радиатора, капот, а также бампер, фары от Renault Logan.
Автомобиль оснастили 1,6 литровым бензиновый двигатель, мощность которого составит 106 лошадиных сил. Также будет доступна версия в 94 лошадиные силы на газовом двигателей. Оба варианта получат пятиступенчатую механическую коробку передач.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей