В Сети опубликовали первые снимки нового автомобиля Lada

Как сообщает газета “Известия”, автомобиль оснастили новыми литыми дисками; обновили молдинги дверей, а также установили серебристые рейлинги. Кроме того, автомобиль получил новую антенну и боковые зеркала от модели Vesta. Прототип представлен в лазурно-голубом цвете.

Кроме того, Lada Largus Facelift получила обновленные крылья, решетку радиатора, капот, а также бампер, фары от Renault Logan.