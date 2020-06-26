В российских магазинах подорожали велосипеды

Как сообщает News.ru, самая высокая стоимость велосипеда была зафиксирована в Магаданской области. Она составила 28,8 тысяч рублей. В то же время данный показатель в Ингушетии был равен 6,1 тысячи рублей. Это - минимум по России.

Врачи отмечают, что езда на велосипеде приносит ощутимую пользу здоровью человека. Благодаря такой тренировке организм избавляется от накопившихся шлаков. Это происходит за счет более глубокого и интенсивного дыхания.

Кроме этого, во время езды на велосипеде у людей работают сразу несколько групп мышц. Увеличивается приток крови к ним и, соответственно, потребность организма в кислороде. Поэтому активнее работают лёгкие, причем задействуются те их доли, которые при обычном ритме жизни остаются пассивными.