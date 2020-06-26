В Башкирии за сутки резко увеличилось число внебольничной пневмонии

По данным министерства здравоохранения региона, на период 26 июня в республике зафиксировано 5171 заболевших коронавирусом (среди них — 50 новых заболевших за сутки, 25 июня за сутки было 53 заболевших). При этом за последние сутки резко возросло количество заболевших внебольничной пневмонии — если 25 июня было зарегистрировано 42 больных, 26 июня — уже 111 человек, что говорит о существенном росте заболевших.

В минздраве Башкирии пока никак не комментируют эти цифры.

Согласно медицинскому справочнику, внебольничная пневмония вызвана различными бактериями и вирусами. Симптомы и жалобы включают лихорадку, кашель, выделение мокроты, плевритическую боль в груди, одышку, тахипноэ и тахикардию. Диагноз ставится на основании клинического обследования и рентгенографии органов грудной клетки. Особенно тяжело протекает у взрослых, пожилых людей. В период пандемии коронавируса больные с внебольничной пневмонией наиболее подвержены опасному заболеванию.