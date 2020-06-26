В Башкирии уменьшилось число заболевших коронавирусом и стало больше тяжелых больных

По данным министерства здравоохранения региона, на период 26 июня в республике зафиксировано 5171 заболевших коронавирусом (среди них — 50 новых заболевших за сутки, 25 июня за сутки было 53 заболевших).

В стационарах находятся 717 человек, на амбулаторном лечении — 1653 человека. Увеличилось число больных в тяжелом состоянии — если 25 июня таких было 24 пациента, то сегодня уже 27, при этом 9 человек находятся на ИВЛ. За сутки выписано 140 человек, всего за период наблюдений выписались 2783 человек.