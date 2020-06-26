В Башкирии уменьшилось число заболевших коронавирусом и стало больше тяжелых больных
Статистику на 26 июня озвучили в минздраве республики.
По данным министерства здравоохранения региона, на период 26 июня в республике зафиксировано 5171 заболевших коронавирусом (среди них — 50 новых заболевших за сутки, 25 июня за сутки было 53 заболевших).
В стационарах находятся 717 человек, на амбулаторном лечении — 1653 человека. Увеличилось число больных в тяжелом состоянии — если 25 июня таких было 24 пациента, то сегодня уже 27, при этом 9 человек находятся на ИВЛ. За сутки выписано 140 человек, всего за период наблюдений выписались 2783 человек.
По-прежнему в минздраве республики не сообщают о новых случаях смерти от коронавируса и число это по-прежнему равно 18. За сутки внебольничную пневмонию диагностировали у 111 человек, всего выписанных пациентов с этим диагнозом — 78. Приемачательно, что накануне за сутки ее выявили всего у 42 человек.Всего проведено 376747 исследований, обследовано 359871 человек.