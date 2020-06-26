В Башкирии старшие и младшие дети из одной семьи смогут ходить в один детсад и школу

Депутаты Госсобрания-Курултая региона приняли новый законопроект. На этот раз он касается Семейного кодекса республики. Новым законом башкирские парламентарии закрепили право детей из одной семьи посещать один детский сад и школу.

По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, депутаты получали очень много обращений от жителей республики с просьбой принять этот закон. Он отметил, что у многих семей возникают трудности из-за переезда, а в образовательные учреждения принимают лишь по месту регистрации. В итоге, старшие дети продолжают посещать старую школу или детсад, а младших приходится возить в новую, что создает дополнительные неудобства для родителей.