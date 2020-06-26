В Башкирии начальник МВД брал крупные взятки, но вину не признал
Сегодня, 09:36ОбществоНадежда ВалитоваФото: bashprok.ru
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В Ишимбайском районе республики признали виновным начальника отдела МВД России по району.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, 47-летний мужчина через посредника получал взятки от от руководителя ООО «Башавтоснаб» за то, что отправлял на спецстоянку автомобили, задержанные сотрудниками полиции за различные правонарушения. Полицейский за каждую машину получал по 500 рублей. В итоге за все время — с 2017 по апрель 2018 составила 173 тысячи рублей. После проведенной проверки начальника МВД отстранили от должности на время следствия.
Вину мужчина не признал. Но решением суда ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и штраф в размере 1 млн 730 тысяч рублей. Он также не сможет работать в органах 5 лет.
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