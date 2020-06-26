В Башкирии начальник МВД брал крупные взятки, но вину не признал

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, 47-летний мужчина через посредника получал взятки от от руководителя ООО «Башавтоснаб» за то, что отправлял на спецстоянку автомобили, задержанные сотрудниками полиции за различные правонарушения. Полицейский за каждую машину получал по 500 рублей. В итоге за все время — с 2017 по апрель 2018 составила 173 тысячи рублей. После проведенной проверки начальника МВД отстранили от должности на время следствия.