В Башкирии на чиновницу минземимущества возбудили уголовное дело из-за ее взяток
Сегодня, 10:58ОбществоНадежда ВалитоваФото: bashprok.ru
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Прокуратура Башкирии выявила целый ряд нарушений в Комитете по управлению собственностью регионального минземимущества по Куюргазинскому району.
Как выяснилось, сотрудница комитета требовала от местных предпринимателей взятки в размере 20 тысяч рублей. За это она предоставляла гражданам услуги по оформлению земельных участков и обещала заниматься ими чуть в ускоренном режиме и также оперативно документы согласовывать.
Если предприниматели отказывались давать взятки, чиновница начинала волокиту.
Но об этом узнала прокуратура и внесла в адрес ведомства прошение уволить чиновницу за утрату доверия. В конце концов, на нее возбудили уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».
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