В Башкирии на чиновницу минземимущества возбудили уголовное дело из-за ее взяток

Как выяснилось, сотрудница комитета требовала от местных предпринимателей взятки в размере 20 тысяч рублей. За это она предоставляла гражданам услуги по оформлению земельных участков и обещала заниматься ими чуть в ускоренном режиме и также оперативно документы согласовывать.