В Башкирии корпорация МСП помогла создать сельхозкооперативы

Больше всего их появилось в Башкирии, Татарстане, Дагестане, Саха (Якутия), а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской, Липецкой и Ульяновской областях.

— Такой результат стал возможным благодаря реализуемому Корпорацией МСП совместно с Минсельхозом России, МСП Банком, Росагролизингом и другими банками-партнерами специализированному комплексу мер поддержки, — подчеркнули в Корпорации МСП.

Напомним, программа — так называемый «коробочный продукт» — для с/х кооперативов и фермеров — членов сельскохозкооперативов стартовала в 2018 году. Меры поддержки аграриев включают в себя специальные кредитные, гарантийные и лизинговые продукты, а также субсидии и гранты Министерства сельского хозяйства РФ. Всего почти за два года работы программы при участии Корпорации МСП профинансировано 323 проекта в сфере с/х кооперации на общую сумму 8,5 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Башкирии, с 2018 года МСП Банк (дочернее предприятие Корпорации МСП) профинансировал 47 проектов в сфере сельхозкооперации на 2 млрд руб.