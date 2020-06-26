В Башкирии 858 медработников болеют коронавирусом
Сегодня, 17:19ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Об этом сообщает Роспотребнадзор по республике.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
По данным регионального Роспотребнадзора, количество инфицированных COVID-19 медиков за последние сутки выросло на пять человек. Всего их – 858 человек, сообщает ведомство. Это около 17% всех больных коронавирусом жителей республики.
Напомним, президент страны издал указ, согласно которому медики, у которых диагностировали коронавирус, могут рассчитывать на страховые выплаты. В случае смерти медработника его родные получат 2,7 млн, при инвалидности – от 680 тыс. до 2 млн рублей, при временной потере трудоспособности — 68 тыс. рублей.
Напомним, 23 июня стало известно о смерти врача РКБ им.Куватова Олеси Давлетнуровой, предположительно из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
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