У шести членов ФК “Оренбург” диагностировали Covid-19

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У шести членов футбольного клуба “Оренбург” и двух сотрудников врачи диагностировали коронавирус.
Как сообщает газета “Известия”, вирус был выявлен в ходе очередного тестирования игроков. Подчеркивается, что до начала 23-го тура и во время встречи “Локомотив” - “Оренбург” тесты игроков были отрицательными.
Также ранее COVID-19 выявили у шести членов команды “Ростов”. Команда находится на карантине.
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