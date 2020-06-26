Туроператоры: в отелях Анапы возможен дефицит мест

Как сообщают “Известия”, специалисты ожидают дефицит мест для отдыхающих во второй половине лета.

Представители туроператора TUI зафиксировали загрузку отелей в Анапе на 20-50%. По их данным, количество ежедневных заселений также постоянно растет. На данный момент дефицита в компании не отметили, но сообщили, что это один из возможных вариантов развития событий.

В “Интуристе” добавили, что проблем с номерами класса “стандарт” пока нет. А вот жилье повышенной комфортности сегодня пользуется спросом. Также проблематично найти номер “все включено”.

Директор по маркетингу “1001 Тур” Мария Лещева рассказала, что на российские курорты чартерные рейсы не пользуются сильным спросом. Ключевая категория туристов сегодня - это семьи с детьми, молодежь, а также пенсионеры.

Подчеркивается, что порядка 40% туров находятся в ценовом диапазоне 55-70 тысяч рублей на двоих взрослых. 35% туристов отдали предпочтения отелям повышенной комфортности, стоимость отдыха в которых начинается от 85 тысяч рублей. Самые бюджетные варианты выбирают 25% туристов. Стоимость таких туров составляет 25 - 35 тысяч рублей.