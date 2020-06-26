Скидки в магазины и аптеки: в Башкирии для избирателей проводят акцию «Рахмат»

Скидки предоставляются с 25 июня до 1 июля включительно для всех избирателей Башкирии. В акции участвуют ряд магазинов, аптек, фитнес-клубов, кафе, парикмахерских, автосервисов и др.

Право на скидку дается всем носителям специального браслета, который выдается участникам акции «Рахмат» на избирательных участках. Скидка на услуги в парикмахерских, автосервисах, химчистках и ателье составляет 10-20%, на продукты (кроме алкоголя и сигарет) — 3-10%, на покупку в заведениях общепита — 10%, на велопрокат — до 50%. Кроме того, браслет дает право на бесплатный проезд в автобусах «Башавтотранса», на трамваях и троллейбусах 1 июля.

Полный список магазинов и заведений, участвующих в акции в различных муниципалитетах региона, можно узнать на соответствующих сайтах: Уфа и Уфимский район — ufarahmat.com, Стерлитамак — sterlitamakrahmat.com, Салават — salavatrahmat.com, Сибай — sibayrahmat.com, Октябрьский — oktyabrskiyrahmat.com, Нефтекамск — neftekamskrahmat.com, Бирск (район) — birskrahmat.com, Благовещенск (район) — blagoveshenskrahmat.com, Туймазы (район) — http://tuymazyrahmat.com/

Как отмечает РБК, только в Уфе и Уфимском районе к акции присоединились 200 компаний-партнеров.