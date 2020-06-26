Республиканский перинатальный центр частично закрыт на карантин по коронавирусу

В здании центра у одной из рожениц выявлен случай заражения COVID-19. Об это сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Карантин введен 22 июня минимм на 14 дней. С момента выявления последнего носителя он продлевается еще на 14 дней, пояснили в управлении.