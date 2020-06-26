Республиканский перинатальный центр частично закрыт на карантин по коронавирусу
Сегодня, 15:39ОбществоФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Уфе из-за коронавируса закрыт на карантин один из корпусов республиканского клинического перинатального центра.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В здании центра у одной из рожениц выявлен случай заражения COVID-19. Об это сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Карантин введен 22 июня минимм на 14 дней. С момента выявления последнего носителя он продлевается еще на 14 дней, пояснили в управлении.
Напомним, в настоящий момент с ограничениями работают еще две больницы: ГКБ №13, где закрыты для приема семь отделений, и пять подразделений Больницы скорой медицинской помощи.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей