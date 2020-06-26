Польша выдала России подельника криминального авторитета Паши-Цветомузыки
Сегодня, 11:54ОбществоФото: pixabay.com
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Представители Польши выдали властям России Вячеслава Исминдирова, который проходит в качестве обвиняемого в убийстве “криминального авторитета” 90-ых годов. Следствие полагает, что в 1997 году Исминдиров по заказу Вилора Струганова (Паши-Цветомузыки) убил Анатолия Артюшкова.
Как сообщает газета “Известия”, в 90-ых Струганов и Артюшков боролись за власть в криминальном сообществе. Тогда первый прибегнул к помощи двух наемных убийц - Исминдирова и Живицы. 21 июля 1997 года они на автостоянке убили Артюшкова.
В 2015 году Живица получил 12 лет колонии. Исминдиров бежал из страны. В 2018 году его арестовали в Польше. Генпрокуратура потребовала его высылки на родину.
В мае текущего года польские власти удовлетворили запрос России. На данный момент Исминдирова поместили на карантин из-за пандемии.
Струганова в 2015 году отправили в колонию на 19 лет за организацию убийств и сопутствующие преступления.
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