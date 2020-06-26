«Когда построят дом родной»: дольщики Башкирии пишут гимны, голодают и верят в чудо

«Добро пожаловать в Миловские палатки»

Уже больше недели как обманутые застройщиком «Килстройинвест» дольщики жилого комплекса «Миловский парк» под Уфой живут прямо у долгостроя. Лагерь из 25 палаток и 2 шатров они разбили рядом с недостроенными домами, в которые они могут заехать уже много лет.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

В лагере все время находится от 10 до 30 человек. Днем количество людей увеличивается — поддержать друзей по несчастью приезжают семьи с детьми. Все они надеются, что власти, наконец-то, обратят внимание на их проблему, которая длится с 2013 года.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Мы хотим достучаться до нашего правительства, до Радия Хабирова. Наши дома 10,4 и 10,5 Миловского парка готовы на 80%, и достроить нужно всего лишь на 100 млн рублей. Здесь у нас маленькие дети. Здесь люди, которые вообще остались без жилья, у них отбирают детей органы опеки и попечительства, потому что нет прописки. Они платят так же, как я, квартиры в ипотеке у нас у всех, снимают съемное жилье, платят баснословные деньги, — комментирует один из участников акции Радмир Фахретдинов.

Видео Видео: Артур Салимов, Mkset.ru

Малоэтажный жилой комплекс «Миловский парк» — один из крупных долгостроев республики. Здесь не сданы 28 домов — это около 1200 квартир. Если часть домов построены на 80%, то на месте других — лишь котлованы.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Еженедельно на «Стройчасе» перед главой проходит имитация бурной деятельности: директор Фонда, а также руководители Госкомстроя докладывают о том, что якобы они всеми силами пытаются решить проблемы всех обманутых дольщиков региона. И, к большому сожалению, получается так, что на протяжении многих месяцев проблема не решается,

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— рассказал Медиакорсети Никита Синцов.

Обманутые дольщики «Миловского парка» регулярно проводят различные акции протеста: голодовки, пикеты и флешмобы. На этот раз организаторы палаточного городка заявляют, что не намерены покидать это место, пока не найдется решение их проблемы. А пока они устраивают сабантуй для детей, вечерами поют у костра под гитару. Даже придумали собственный гимн:

…Но ты, палаточка, родная,

И в непогоды дорога.

Она укроет нас от ветра,

Она пока нам дом родной.

Ведь не дождемся мы ответа

Когда достроят дом родной.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

В палатках по ночам холодно, но деваться некуда, для многих эта акция — последняя надежда.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Возле палаточного лагеря участники акции повесили шуточный плакат «Добро пожаловать в Миловские палатки!». Однако сотрудники правоохранительных органов, следящие за ними, заставили убрать его. Пригрозили: если появятся плакаты и лозунги — разгонят за несанкционированный митинг.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

«Миловский парк» возник как проект, который реализовывался в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Однако домам не суждено было сдаться в эксплуатацию, около 1500 обманутых дольщиков были признаны потерпевшими. Общая сумма ущерба — около 2 млрд рублей. В конце февраля этого года стало известно, что компания «Килстройинвест» Арбитражным судом республики признан банкротом.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

На трех руководителей компании были заведены уголовные дела сразу по нескольким статьям: мошенничество, причинение имущественного ущерба. Кроме того, их обвинили в уклонении уплаты налогов в особо крупном размере. Следствию удалось выяснить, что с 2014 года по 2017 год часть денежных средств, полученных по договорам долевого участия расходовались на цели, не связанные со строительством объекта. Из-за этого значительно была занижена налогооблагаемая база, налог на прибыль уплачен не был. Речь идет о сумме примерно 38 миллионов рублей.

На коленях перед администрацией

Фото: Mkset.ru

Акция, начатая активистами «Миловского парка», подтолкнула других обманутых дольщиков республики на активные действия. В Уфе дольщики жилого комплекса «Серебряный ручей» вторую неделю проводят одиночные пикеты у Дома правительства РБ.

— Три дома высокой степени готовности, наконец, построили и сдали, а о наших четырех домах, которые были готовы лишь на 20%, позабыли. В том году власти обещали, что нашу проблему решат, выкупив у застройщика его бизнес-центр под центр для малого бизнеса республики. В итоге, отказались от этой идеи. Зимой Госстрой снова говорил, что рассматривается два варианта: либо за счет продажи бизнес-центра или кирпичного завода застройщика, либо достроить дома с помощью Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Прошло полгода, продвижений нет, — рассказала Медиакорсети один из организаторов акции Ольга.

Кроме одиночных пикетов, дольщики «Серебряного ручья» организовали автопробег. 12 автомобилей, в том числе один фургон, с наклейками-лозунгами и с черными воздушными шарами с надписью «Дёма-9 SOS» сделали несколько кругов с долгостроев до Дома правительства и обратно.

Фото: Mkset.ru

В Иглинском районе около десяти человек из 250 пострадавших объявили голодовку.

Фото: Mkset.ru

Они уже шесть лет ждут свои квартиры по улице Строительная в селе Иглино от застройщика ООО «Стройиндустрия».

В таком состоянии сейчас находятся заброшенные дома Фото: Mkset.ru

— Сдан был лишь дом под литером А, дома Б-Е перестали строиться еще с 2016 года. В них либо нет канализации, либо отсутствуют отопление, газ, электричество, полы или потолок, — рассказывают члены инициативной группы. — Устав от бесконечной волокиты чиновников, мы были вынуждены пойти на отчаянный шаг — акцию голодовки, которую начали 22 июня, в День памяти и скорби. В ней выразили желание участвовать 8 человек. Приехали также и другие граждане, годами не дождавшиеся обещанного жилья, представители администрации района, в том числе и глава района Николай Самойленко.

Голодовка длилась 22 июня весь день, и прервалась лишь визитом сотрудников полиции. На одного из участников голодовки, Артема Рябова, составили протокол за организацию несанкционированного митинга. При этом полиция поставила условие: либо составляют протокол на него, либо на всех сразу. За считанные часы после задержания мужчины суд вынес решение о назначении 20 часов исправительных работ. Артем считает решение суда незаконным и намерен обжаловать.

Напомним, дома в Иглино были признаны долгостроями в прошлом году. По словам главы района Николая Самойленко, обманутые дольщики проводят протестные акции в связи с тем, что федеральный Фонд защиты прав граждан, который занимается вопросом о целесообразности или нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства долгостроев ООО «Стройиндустрия», не дает ответа. «В то время как от администрации района и Госстроя РБ все необходимые документы в Фонд мы предоставили, заявку оформили», — сообщил он Медиакорсети.

Фото: соцсети

Отметим, что не только обманутые дольщики в эти дни вышли на улицы. Очередную акцию протеста устроили противники строительства точечного 34-этажного дома на улице Шота Руставели в Уфе. Шесть человек, во дворе домов которых строится многоэтажка, встали на колени перед зданием администрации города.

Одна из участниц акции Алла Яковлева рассказала, что предыдущие попытки обратить внимание городских властей на их проблему не дало никакого результата. Тем временем, точечная застройка, против которых не так давно выступал глава Башкирии Радий Хабиров, по ее словам, наносит непоправимый урон качеству жизни жителей соседних домов. Во-первых, отмечает Алла Яковлева, многоэтажка строится впритык к 9-этажному дому, которая треснула в несущей стене. Во-вторых, новый дом возникает на месте отдыха детей и взрослых: чтобы построить новый дом, строители снесли детскую площадку, вырубили деревья.

Спустя через небольшое время после завершения акции стало известно, что депутат Горсовета Уфы Андрей Носков — владелец компании-застройщика — подал в суд на участников акции. Депутат требует защитить его честь, достоинство и деловую репутацию и взыскать с ответчиков 200 тысяч рублей. Его возмутили видеоролики, где его называют «единоросом».

Напомним, как заявляла Медиакорсети заместитель начальника юридического отдела компании Ольга Михайлова, в 2017 году городской администрацией были проведены торги, по результатам которых с ООО «Специализированный застройщик «СУ № 7 «ПСК-6» заключен договор о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Российской, Руставели, проспектом Октября и внутриквартальным проездом в Орджоникидзевском районе города Уфы. По ее словам, перед началом строительства застройщиком с привлечением третьих лиц была проведена геотехническая оценка влияния запланированных объектов на близлежащие здания. Застройщик настаивает, что строительство жилого дома литер 1 и иных объектов, предусмотренных проектом, не должно повлиять на состояние стоящих рядом домов. Однако жильцы близлежащих домов не склонны верить этому.

Более ста проблемных домов

Специалисты НОЗА (Национального объединения застройщиков жилья) установили, что в России с 2018 года число обанкротившихся застройщиков увеличилось вдвое. На конец декабря 2019 года в РФ было 508 обанкротившихся девелоперов, а также 17,4 миллионов квадратных метров проблемных объектов. На октябрь 2019 года в зону риска попали примерно 200 тысяч дольщиков. Однако из-за компаний, которые не смогли оформить кредитование или разрешение на достройку домов по прежним правилам, их количество может достигнуть 400 тысяч. С проблемами столкнулись примерно 350 девелоперов.

В Башкирии на сегодняшний день насчитывается более 100 проблемных домов в составе 32-х замороженных строек в 15 муниципалитетах от 41 застройщика. От недобросовестных застройщиков пострадали более девяти тысяч жителей республики. По данным дольщиков, за 6 месяцев, что существует республиканский Фонд помощи обманутым дольщикам, удалось решить вопрос только по одному проблемному объекту — ЖК «Дубрава» в Кармаскалинском районе.

Ранее зампредседателя госкомитета по строительству и архитектуре республики Артем Ковшов заявлял, что Башкирия в числе других регионов России может получить федеральные субсидии на завершение строительства домов обманутых дольщиков. Федеральное правительство выделило на эти цели Минстрою России 30 млрд руб., следует из опубликованного 4 мая постановления кабмина. Сумма, которую получит Башкирия, может быть определена фондом после мая, — сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на Артема Ковшова. Ранее правительство республики направляло в Минстрой РФ заявку на выделение на эти цели 6,9 млрд руб.

Тем временем, депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии ослабили требования к строительству домов для обманутых дольщиков в Уфе. Новый законопроект исключил требование по минимальной площади жилого дома, в котором часть квартир предоставляется дольщикам, ранее пострадавшим от недобросовестных застройщиков. По действующему законодательству она составляет 10 тыс. кв. м.

— Такое же решение сейчас необходимо принять по малым городам, — комментирует член башкирского СПЧ Зульфия Гайсина. Этот законопроект позволяет получить дома дольщикам-"воздушникам», чьи застройщики ликвидировались, оставив их без земель и строящихся объектов.

Решение проблемы же основной массы дольщиков ожидается с помощью федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Местный фонд передает данные по проблемным долгостроям в Москву, там решается, будут ли эти объекты достраиваться за счет фонда или же дольщики получат денежные компенсации. Пока решения приняты лишь по двум долгостроям — ЖК «Дубрава» в Кармаскалинском районе и застройщика «Регионстройкомплекс», В первом случае дольщикам выплатили компенсации, во втором — объекты будут достраиваться.

По словам Гайсиной, проблема в том, что Фонд принимает решения долго — в июле рассмотрят лишь вторую группу заявок, поданных в начале прошлого года.

— Сложности возникают с третьей группой дольщиков, чьи дома будут достраиваться самими застройщиками с помощью инвесторов. Тут мы добиваемся, чтобы застройщики отчитывались за каждый этап строительства в детализированных дорожных картах. Так будет проще их контролировать, — отмечает правозащитница.