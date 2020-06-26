Башстат: В Башкирии изменились цены продукты
Цены приведены на 22 июня.
Аналитики Башкортостанстата традиционно изучили изменение цен в продуктовых магазинах республики. В сравнении с 15 июня, к 22 июня цены на некоторые продукты подоражали в цене, некоторые, напротив, подешевели.
К подешевевшим продуктам отнесены:
Яйца (10 штук) – 51,37 рублей (-1,39 рублей),
Лук (1 кг) – 32,56 рублей (-1,43 рубля),
Капуста (1 кг) – 23,45 рублей (-1,83 рубля),
Помидоры (1 кг) – 94,88 рублей (-6,44 рубля),
Огурцы (1 кг) – 71,19 рублей (-8,7 рублей).
На следующие продукты цены выросли:
Вареная колбаса (1 кг) – 326,42 рубля (+11,41 рублей),
Яблоки (1 кг) – 122,2 рубля (+4,43 рублей),
Картофель (1 кг) – 27,86 рублей (+1,79 рублей),
Морковь (1 кг) – 35, 08 рублей (+1,44 рублей),
Поваренная соль (1 кг) – 10,58 рублей (+0,5 рублей).
На сайте Башкортостанстата доступен полный список цен на продукты, чья стоимость претерпела изменения за последнюю неделю.