Власти Башкирии сделали выводы после захвата школы подростком

Накануне, 25 июня, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, одной из тем которого стали дополнительные меры по совершенствованию системы профилактики аутоагрессивного поведения несовершеннолетних. Были рассмотрены меры, которые надлежало принято по итогам анализа резонансного ЧП, происшедшего в марте в школе № 29 в Стерлитамаке.

Напомним, в тот день девятиклассник из коррекционного класса ранил ножом учительницу и двух одноклассниц и поджег кабинет. Позднее выяснилось, что мальчик был изгоем в классе и подвергался постоянным унижениям со стороны одноклассников.

Министр образования РБ Гульназ Шафикова рассказала, что на базе школ республики созданы 564 социально-психологические службы, еще 24 – на базе районных управлений образования. По ее словам, по сравнению с предыдущими годами в образовательных организациях наблюдается увеличение количества социальных педагогов.