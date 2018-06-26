В Уфе осудили экс-полицейского, подарившего жене Мерседес

В Уфе суд принял решение по иску прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего начальника отдела регионального антикоррупционного управления МВД России.

Речь идет о герое скандала с видеороликом, на котором был запечатлен момент преподнесения тогдашним полицейским своей супруге автомобиля Mercedes-Benz. Как позднее пояснила именинница, запись была сделана для семейного архива, но кем-то похищена и выложена в интернет.

Проведенная после публикации видеокомпромата служебная проверка выяснила, что расходы начальника антикоррупционного отдела не соответствовали его доходам. Министр внутренних дел РБ Роман Деев принял решение уволить Воробьева по отрицательным основаниям.

По данным прокуратуры, с 2013 года Игорь Воробьев приобрел коттедж с бассейном и СПА-комплексом площадью 336 кв. метров, земельный участок, апартаменты, нежилое помещение под офис и люксовые автомобили. Общая стоимость имущества была оценена в 24 млн рублей, которые никак не укладывались в налоговую декларацию борца с коррупцией.

Полицейский оформил перечисленное на родственников и третьих лиц, но эта уловка не помогла ему избежать наказания. Проверку проводили сотрудники МВД, передавшие материалы в прокуратуру.

- Учитывая, что в ходе проведенного региональным МВД России контроля за расходами полицейский не представил доказательства законности приобретения вышеуказанного имущества, прокуратура направила в суд иск о его обращении в доход государства, - говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Суд поддержал иск прокуратуры. Помимо него, в суд направлено также уголовное дело против Игоря Воробьева о превышении им должностных полномочий. Обвиняемый содержится под стражей.