В московском метро заработала система бесконтактного пропуска болельщиков
Сегодня, 15:40Общество
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На 28 станциях московской подземки в дни проведения матчей ЧМ-2018 ввели в эксплуатацию систему бесконтактного пропуска фанатов.
Пройти в метрополитен бесплатно смогут люди имеющие на руках билет на игру. Последний нужно предъявить контролеру. Об этом пишет RNS.
На прочих станциях продолжит функционировать старая система бесконтактного проезда. Здесь фанатам необходимо носить с собой не только пропуск на матч, но и Fan ID. Изучив документ контролер пропустит человека через турникет.
В местах с бесконтактной системой пропуска болельщиков установили UHF-антенны. Приборы считывают RFID-метки встроенные в паспорта фанатов.
Бесплатный проход осуществляется через специальные турникеты, раскрашенные в цвета ЧМ-2018. На них также нанесена надпись: «Бесплатный проезд — Free Ride».
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