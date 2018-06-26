Профориентации в Туймазах помогли из Швейцарии

Она родилась в Туймазах. Деньги на оборудование выделил бизнесмен из дальнего зарубежья. Надолго ли хватит энтузиазма участников проекта? Не окажется ли он местечковым в ожидании бюджетного финансирования? Об этом мы расспросили одного из инициаторов программы заместителя директора Туймазинского индустриального колледжа Олега Гайсина.

«Алтын кулдар» – это продолжение проекта «МастерОК», который развивался при колледже. Он окреп на средства республиканского гранта, спонсорские пожертвования. Больше всего средств (1 миллион 400 тысяч рублей) внёс инвестор из Швейцарии, Борис Викторович Жилин. На эти средства оборудованы классы по сантехмонтажу и робототехники. В меру сил помогли бизнесмены из Октябрьского Фидан Латыпов, и Шамиль Мухтасипов. Материалами поддерживают, швейники, строители. Все эти производственники и бизнесмены не получают от проекта никакой кадровой и рекламной отдачи. Они лишь откликнулись на мои просьбы в соцсетях по велению сердца.

– Ко многим обращались?

– Да. Всех и не упомню уже за 7 лет.

– Можно ли заработать самим?

– На 9 профилей требуется около 500 тысяч рублей в год (зарплата мастеров и услуги ЖКХ). В уставе колледжа не предусмотрено использование внебюджетных средств на профориентацию, но разрешается хозрасчетная деятельность. Есть интересное предложение по изготовлению столов. Открытие в учебном заведении производственного участка – трудная комплексная задача. Мы начнём над ней работать.

В программе четко не прописаны источники финансирования их придётся искать. Будем двигаться вперед. Пригодится любая помощь: диагностика оборудования, предоставление материалов.

В кружке «Основы прототипирования» есть принтер, производящий детали из пластиковой проволоки. Это и другое учебное оборудование требует постоянного обслуживания. Нужны молодые преподаватели, которые могут с ним обращаться.

«Круги добра» Жилина

Мы связались со спонсором проекта «МастерОК» Борисом Жилиным в соцсетях. Он рассказал, что в апреле 1990 года уехал из Одессы с отцом на обучение в США. Там быстро отточил свой английский и поступил в Сиракузский университет. После учёбы работал в банке, затем аналитиком на бирже Уол-стрит, но вскоре понял, что это не его и переехал в Швейцарию. В 1998 году 25-летний финансист уговорил друга основать инвест-фонд, который они продвигают на интернет-площадках. Активно инвестировать в Россию начал с 2015 года. Сегодня он поддерживает в нашей стране 130 проектов (большинство – благотворительные). Борис Викторович пояснил, что у него огромный интерес к обучающим программам в нашей стране, которую он всегда будет считать своей родиной. Прочитав в соцсетях просьбу Олега Гайсина о поддержке профориентационного проекта «МастерОК», он попросил прислать план его развития, затем отчёт о потраченных средствах. В течение 2016 года несколькими траншами перевёл деньги на учебное оборудование с программным обеспечением.

– Почему поверили в туймазинцев?

- Я не думаю, что если завтра в России выйдет какой-то закон, госпрограмма поддержки стартапов, то они станут мощным катализатором их развития. Нужны инвесторы с идеями. Проблема в том, что многие из них не доверяют, подозревая нецелевое расходование средств. Может быть, они так себя успокаивают, оправдывают. Я в силу своих жизненных обстоятельств понял, что гораздо большего в жизни можно достичь, доверяя людям. Если нет, то не обожжёшься, но и ничего не добьёшься. Цель нашего фонда «Виктор» (назван в честь ныне покойного отца) – благотворительность.

– Для Вас кто-то отбирает проекты, рекомендует, анализирует их?

- Нет. Просматриваю все предложения сам. Ищу значимые, для которых трудно найти спонсоров. По этим критериям отобрал и некоммерческий проект ТИК «МастерОК». У него есть вектор развития, общественный запрос.

Если у человека появляются деньги, то его желание созидать может запустить маховик. Чем большему количеству людей помогу, тем больше шансов, что круги добра разойдутся дальше. Пока я ни в чём и ни в ком не разочаровался, - подчеркнул Борис Викторович.

Гайсин направил просьбы о помощи многим производственникам, страдающим от нехватки рабочих, но многие даже не отвечают. Не верят в проект, работающий 7 лет и вышедший на республиканский уровень...

– Олег Альвиртович, уже был «МастерОК», зачем потребовалась сетевая школа «Алтын кулдар»? Может, вообще это не нужно кроме Вас никому?

– По данным управления образования, лишь 24% учащихся района, выбирая профессию, интересовались её востребованностью. Мотивом часто становятся стереотипы престижности, возможности и амбиции родителей. Результат – невостребованность молодых кадров. Недавно министр образования РБ Гульназ Шафикова утвердила апробации «Алтын Кулдар» в Туймазинском и Кушнаренковском районах. У неё появился республиканский статус и более широкие возможности. Участниками стали управление образования, Центр занятости населения, машиностроители, стройфирма, три детсада и восемь туймазинских школ. Они утвердили соответствующие мероприятия на базе индустриального колледжа сроком на 5 лет.

– Что самое сложное в реализации программы?

– Финансирование. В индустриальном колледже есть оборудование, мастера обучения, базовая методика проекта «МастерОК». Там школьников надо увлечь соединениями пластиковых труб, работой на сварочном тренажёре и другими полезными занятиями. Кроме девятиклассников, нужно подключить к проекту и восьмиклассников. Документальную проработку вопроса взяло на себя управление образования района. Целый блок мероприятий, связанный с конвейерным производством, курируют партнёры-производственники. Второй блок состоит из встреч с выпускниками колледжа, работающими на производстве, профориентационных классных часов, бесед родителей с детьми о своих специальностях, работой с дошколятами, летнего трудового лагеря. Запланировано использование дистанционных профориентационных образовательных технологий в Интернете. Нам надо поднимать интерес ребят к реальному сектору экономики. Хотим охватить 10000 старшеклассников в год, заинтересовать их в обучении на сварщиков, слесарей, монтажников, электромонтеров (всего – девять профилей).