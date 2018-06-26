Песков: проект прокладки скоростной железной дороги в Грозный еще не создан

Готовых решений заинтересованных ведомств по нему пока нет. Об этом 26 июня пишет газета «Известия».

Песков сообщил, что похожих проектов накопилось уже довольно много. Какие из них можно будет реализовать на практике еще неизвестно. Все варианты должны быть тщательно изучены. Эксперты к этой работе пока не приступали.