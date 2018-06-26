Песков: проект прокладки скоростной железной дороги в Грозный еще не создан
Сегодня, 18:26Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос продления высокоскоростной железной дороги из Краснодара в Грозный действительно поднимался в Кремле.
Готовых решений заинтересованных ведомств по нему пока нет. Об этом 26 июня пишет газета «Известия».
Песков сообщил, что похожих проектов накопилось уже довольно много. Какие из них можно будет реализовать на практике еще неизвестно. Все варианты должны быть тщательно изучены. Эксперты к этой работе пока не приступали.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Чечни обратились в Кремль с просьбой продлить скоростную железнодорожную магистраль из Краснодара до Грозного. Предполагается, что она станет проходить через Майкоп, Черкесск, Минеральные Воды, Нальчик и Владикавказ.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей