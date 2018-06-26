FIFA оштрафовало Аргентину и Хорватию за драку болельщиков на ЧМ-2018

Причиной стала потасовка фанатов их этих стран в Нижнем Новгороде в ходе матча группового этапа ЧМ-2018. Об этом 26 июня пишет газета «Известия».

Инцидент произошел в минувший четверг. Матч Аргентина — Хорватия в Нижнем Новгороде завершился со счетом 0:3 в пользу хорватов. Вскоре в интернете появилось видео, на котором несколько аргентинских фанатов избивают болельщика из Хорватии.

В России на участников драки составили административные протоколы. Не исключено, что хулиганов лишат паспортов болельщиков. Власти Аргентины уже попросили депортировать своих граждан, участвовавших в потасовке.

FIFA оштрафовала Аргентину на 105 000 долларов и вынесла той предупреждение. Аргентинские болельщики не только дрались, но и бросали посторонние предметы на поле, а также скандировали неприличные кричалки. А футболисты из Аргентины отказались давать флеш-интервью после проигранной встречи.