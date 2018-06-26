FIFA оштрафовало Аргентину и Хорватию за драку болельщиков на ЧМ-2018
Международная федерация футбола (FIFA) наложила штраф на Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) и Хорватский футбольный союз (HNS).
Причиной стала потасовка фанатов их этих стран в Нижнем Новгороде в ходе матча группового этапа ЧМ-2018. Об этом 26 июня пишет газета «Известия».
Инцидент произошел в минувший четверг. Матч Аргентина — Хорватия в Нижнем Новгороде завершился со счетом 0:3 в пользу хорватов. Вскоре в интернете появилось видео, на котором несколько аргентинских фанатов избивают болельщика из Хорватии.
В России на участников драки составили административные протоколы. Не исключено, что хулиганов лишат паспортов болельщиков. Власти Аргентины уже попросили депортировать своих граждан, участвовавших в потасовке.
FIFA оштрафовала Аргентину на 105 000 долларов и вынесла той предупреждение. Аргентинские болельщики не только дрались, но и бросали посторонние предметы на поле, а также скандировали неприличные кричалки. А футболисты из Аргентины отказались давать флеш-интервью после проигранной встречи.
На Хорватию FIFA наложила штраф в размере 13 000 долларов. Фанаты хорватской сборной также дрались и бросались посторонним предметами.