Два производителя зефира в шоколаде не прошли проверку «Росконтроля»

В лабораторию попали образцы лазури зефира «Каждый день», «Лянеж», «Полет», «Сладкие истории», «Тверской кондитер» и «Шармэль». В результате специалисты пришли к выводу, что лишь «Шармэль» покрывает свой зефир настоящим шоколадом. На остальную продукцию была нанесена кондитерская глазурь состоящая из заменителей масла какао. В «черный список» попали сладости производителей «Сладкие истории» и «Полет». Первый нарушил правила предупреждения покупателей, второй — не добавлял в глазурь цельное молоко, хотя судя по надписи на упаковке оно там должно присутствовать.