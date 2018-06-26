Два производителя зефира в шоколаде не прошли проверку «Росконтроля»
Сотрудники независимой некоммерческой организации в сфере защиты прав потребителей «Росконтроль» завершили проверку шести производителей зефира в шоколаде.
Одним из тестов была проверка продукции на безопасность. Об этом 26 июня пишет газета «Известия».
В лабораторию попали образцы лазури зефира «Каждый день», «Лянеж», «Полет», «Сладкие истории», «Тверской кондитер» и «Шармэль». В результате специалисты пришли к выводу, что лишь «Шармэль» покрывает свой зефир настоящим шоколадом. На остальную продукцию была нанесена кондитерская глазурь состоящая из заменителей масла какао. В «черный список» попали сладости производителей «Сладкие истории» и «Полет». Первый нарушил правила предупреждения покупателей, второй — не добавлял в глазурь цельное молоко, хотя судя по надписи на упаковке оно там должно присутствовать.
Кондитерские изделия оставшихся фирм были рекомендованы к приобретению. Компания «Каждый день» на упаковке своего зефира «Глазированный» не указала наличия в нем консерванта бензойная кислота. Однако его количество в продукции было незначительными. В «Росконтроле» пришли к выводу, что консервант оказался в зефире случайно.
Единственным зефиром, который удовлетворяет всем требованиям, оказался продукт фирмы «Шармэль».