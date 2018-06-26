Бенисио Дель Торо: не понимаю систему Станиславского

Как пишет газета «Известия» 26 июня, Дель Торо играет роль мексиканца Алехандро Гилике. Сам актер признается, что возвращение к своему прежнему персонажу позволило ему проследить эволюцию героя. Интересно, что в предыдущем фильме Гилике оказывается мертв. Бенисио Дель Торо заявил, что очень рад этому воскресению, потому что ему не очень хочется играть умершего. При этом об искусстве перевоплощения актер выразился очень категорично: он не понимает систему Станиславского, поскольку считает, что перевоплощение на сцене – ни что иное как здравый смысл. А вообще, из книг он предпочитает Платона.

Исполнитель главной роли рассказал и о некоторых рабочих моментах съемок. По его словам, большинство «экстремальных» сцен он исполнил сам, не прибегая к помощи дублера.

Сценарий нового фильма Соллимы видится ему оригинальным, потому что он никак не мог представить, что у картины будет такая развязка. О своем творческом амплуа Дель Торо говорит, что ему редко предлагают сняться в комедиях, но тем не менее актер старается быть смешным вопреки всему, что о нем говорят.