Башкирский Кумертау признали лучшим моногородом России

Вчера, 25 июня, российский Фонд развития моногородов и Внешэкономбанк на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС объявили результаты рейтинга моногородов по итогам 2017 года. Башкирский Кумертау возглавил этот рейтинг. Об этом сообщает официальный сайт Минэкономразвития Башкирии.

Этот рейтинг составляется ежегодно, при его составлении участвуют все 319 российских моногородов. Оценивается, главным образом, то, насколько эффективно в соответствующем городе реализуется программа «Комплексное развитие моногородов».

В Башкирии эта программа реализуется во всех шести моногородах – Кумертау, Белебее (эти города, кстати, характеризуются как обладающие наиболее сложным социально-экономическим положением), Нефтекамске, Белорецке, Учалах и Благовещенске. В частности, в прошлом году в этих городах созданы 7938 рабочих мест и привлечено 27,5 миллиардов рублей инвестиций при плане в 16,5 миллиардов рублей.