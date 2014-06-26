Строительство Тимашевского путепровода оценили в 1,5 млрд рублей

Впервые о строительстве Тимашевского автомоста всерьез заговорили в 2008 году при проработке институтом «Уралдортранс» продолжения проспекта Салавата Юлаева. Мост над железной дорогой должен был стать конечным звеном скоростной магистрали перед Бирским трактом. В 2009 году даже начались земляные работы, впрочем денег хватило только на забор вокруг временной площадки хранения стройматериалов.

Власти предложили нефтехимическому комплексу разделить затраты на строительство, но не дождались положительного ответа. И вот теперь строительство моста откладывается еще на год.

- На строительство всех дорог в столице Башкирии выделяется 2 млрд рублей, - рассказал сказал глава Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин. – Поэтому потратить 1,5 миллиарда только на возведение Тимашевского путепровода, не получится. Вероятно, вопрос сдвинется с мертвой точки в следующем году.