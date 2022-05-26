Жителя Башкирии обвинили в реабилитации нацизма

В Стерлитамаке местного жителя обвиняют в реабилитации нацизма за ряд его высказываний в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба СК Башкирии.
По версии следствия, осенью 2020 года молодой человек разместил в соцсетях ряд публикаций, в которых высказал неоднозначную позицию в отношении отдельных моментов мировой истории. В частности 22-летний парень в своих высказываниях отрицал преступления, которые были доказаны в ходе Международного военного трибунала после окончания Второй мировой войны.
Состав преступления был подтвержден в рамках экспертизы. На данный момент молодому человек грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее стало известно, что известного барда из Уфы обвинили в дискредитации ВС РФ. Мужчина позволил себе ряд неоднозначных высказываний в соцсетях.
Также ранее Mkset публиковал интервью девушки, на которую соседка подала жалобу из-за плаката с антивоенным лозунгом, который та повесила на окне. Так, Регину Ибрагимову обязали выплатить штраф за дискредитацию российских Вооруженных сил.