Жителя Башкирии обвинили в реабилитации нацизма

По версии следствия, осенью 2020 года молодой человек разместил в соцсетях ряд публикаций, в которых высказал неоднозначную позицию в отношении отдельных моментов мировой истории. В частности 22-летний парень в своих высказываниях отрицал преступления, которые были доказаны в ходе Международного военного трибунала после окончания Второй мировой войны.