В Башкирии за неделю цены на ряд продуктов снизились на 13,4%

В Башкирии за неделю, а именно с 13 по 20 мая, стоимость капусты на прилавках снизилась на 13,4% — килограмм можно приобрести за 60,63 рубля. Также в цене на 12,1% подешевел десяток яиц — средняя стоимость составила 66,86 рубля.