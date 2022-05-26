Лидер ДДТ Шевчук заявил о прекращении выступлений в России после концерта в Уфе

— В России наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь, заявил Юрий Шевчук.