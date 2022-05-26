Лидер ДДТ Шевчук заявил о прекращении выступлений в России после концерта в Уфе

Лидер ДДТ Шевчук заявил о прекращении выступлений в России после концерта в Уфе
Лидер ДДТ Шевчук заявил о прекращении выступлений в России после концерта в Уфе
Вчера, 09:15ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Концертная деятельность рок-группы ДДТ в России будет прекращена. Денежные средства за билеты будут возвращены, сообщает издание «Star hit».

Лидер рок-группы ДДТ сообщил о прекращении концертной деятельности в России. Информацию о том, что денежные средтсва за купленные билеты могут не вернуть Юрий Шевчук назвал неправдой.

— В России наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь, заявил Юрий Шевчук.

Напомним, что 18 мая во время концерта в Уфе Юрий Шевчук высказал свое мнение на тему Родины. Уже после выступления к музыканту пришли сотрудники правоохранительных органов и составили в отношении Шевчука протокол за дискредитацию ВС России. В пресс-службе МВД Mkset сообщили, что причиной тому послужили провокационные высказывания.

Позже Юрий Шевчук сообщил, что на основании 51-й статьи Конституции РФ не стал давать показания. Сам концерт, по словам музыканта, прошел прекрасно. А кто и как музыканта называет ему «безразлично».

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