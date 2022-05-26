На юге Молдавии засуха грозит урожаю пшеницы

Как сообщает член молдавской ассоциации «Сила фермеров» Андрей Дынга, аграрии на юге страны просят правительство уделить внимание проблеме сильной засухи. Она уже повлияла на урожай пшеницы и сейчас угрожает осеннему урожаю кукурузы и подсолнечника.

Издание РИА Новости, ссылаясь на слова Дынги сообщает, что со времени последней засухи прошло два года. Тогда правительство не выделяло денег в систему ирригации. Аграрии продолжают ждать помощи и в рамках ассоциации «Сила фермеров» бьют тревогу. Сейчас уже видно, что страдают культуры. Об этом пишет RT. По прогнозам фермеров, в этом году с одного гектара земли не соберется и одна тонна пшеницы. При этом в среднем по стране в прошлом году, с одного гектара собирали 4,5 тонны пшеницы. В Минсельхоз Молдовы сказали, что правительство знает об этой проблеме и в скором времени южные районы посетит министр Виорел Герчиу. Известно, что Индия уже ввела запрет на экспорт пшеницы. 19 мая ввел запрет и Афганистан.

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