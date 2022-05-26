На юге Молдавии засуха грозит урожаю пшеницы

На юге Молдавии засуха грозит урожаю пшеницы
На юге Молдавии засуха грозит урожаю пшеницы
Сегодня, 00:07ОбществоФото: pixabay.com
Как сообщает член молдавской ассоциации «Сила фермеров» Андрей Дынга, аграрии на юге страны просят правительство уделить внимание проблеме сильной засухи. Она уже повлияла на урожай пшеницы и сейчас угрожает осеннему урожаю кукурузы и подсолнечника.

Издание РИА Новости, ссылаясь на слова Дынги сообщает, что со времени последней засухи прошло два года. Тогда правительство не выделяло денег в систему ирригации. Аграрии продолжают ждать помощи и в рамках ассоциации «Сила фермеров» бьют тревогу. Сейчас уже видно, что страдают культуры. Об этом пишет RT.

По прогнозам фермеров, в этом году с одного гектара земли не соберется и одна тонна пшеницы. При этом в среднем по стране в прошлом году, с одного гектара собирали 4,5 тонны пшеницы.

В Минсельхоз Молдовы сказали, что правительство знает об этой проблеме и в скором времени южные районы посетит министр Виорел Герчиу.

Известно, что Индия уже ввела запрет на экспорт пшеницы. 19 мая ввел запрет и Афганистан.

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