На ПМЭФ назовут город-организатор первых в истории «Игр Будущего»

На ПМЭФ назовут город-организатор первых в истории «Игр Будущего»
На ПМЭФ назовут город-организатор первых в истории «Игр Будущего»
Вчера, 18:28ОбществоФото: photo.roscongress.org
В июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявят город, получивший право провести первый в истории технологичный турнир «Игры Будущего». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, большой интерес к проведению у себя нового спортивного мероприятия показали многие города страны. Он отметил, что субъекты-кандидаты имеют опыт проведения таких состязаний, располагают для этого необходимой инфраструктурой и заручились поддержкой волонтеров. Чернышенко заявил, что город - организатор соревнований будет объявлен в июне на ПМЭФ, передает newsnn.ru.

Министр спорта Олег Матыцин назвал «Игры Будущего» тем форматом соревнований, который поможет привлечь активную молодежь в спорт и продвигать истинные ценности спорта – упорство и волю к победе, честность в достижении результата, командную работу.

Основатель международного спортивного проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров рассказал, что в города-кандидаты будут приезжать инспекции с целью определения наиболее подходящего места проведения первых соревнований. Он отметил, что все заявки проработаны качественно.

Более 40 регионов изъявили желание провести турнир, девятнадцать из них направили в адрес организаторов пакет заявочной документации. По итогам отборочного этапа сформирован шорт-лист кандидатов.

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