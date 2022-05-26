Министром здравоохранения Башкирии стал 35-летний главврач ГКБ № 18 Айрат Рахматуллин

По специальности Рахматуллин врач-невролог, а до 18 больницы он возглавлял Дюртюлинскую ЦРБ, информация о его назначении озвучена минздравом Башкирии 26 мая.

Стало известно что министерство здравоохранения Башкирии возглавил 35-летний врач-невролог Айрат Рахматуллин, за плечами у которого в весьма молодом возрасте имеется большой опыт административной работы. так ранее он руководил Дюртюлинской Центральной районной больницей, в министры же он ушел с поста главврача уфимской больницы № 18. Рахматуллин кандидат медицинских наук. Помимо официальной информации о назначении нового министра здравоохранения есть и пока что не подтвержденная информация от собственных источников Mkset, по данным которых онкодиспансер в Уфе в скором времени возглавит главврач Сибайской ЦРБ Радик Надыргулов. Нынешний главврач уфимского онкодиспансера Адель Измайлов 26 мая был назначен депутатом горсовета Уфы.

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