Министром здравоохранения Башкирии стал 35-летний главврач ГКБ № 18 Айрат Рахматуллин

Министром здравоохранения Башкирии стал 35-летний главврач ГКБ № 18 Айрат Рахматуллин
Министром здравоохранения Башкирии стал 35-летний главврач ГКБ № 18 Айрат Рахматуллин
Вчера, 17:42ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
По специальности Рахматуллин врач-невролог, а до 18 больницы он возглавлял Дюртюлинскую ЦРБ, информация о его назначении озвучена минздравом Башкирии 26 мая.

Стало известно что министерство здравоохранения Башкирии возглавил 35-летний врач-невролог Айрат Рахматуллин, за плечами у которого в весьма молодом возрасте имеется большой опыт административной работы. так ранее он руководил Дюртюлинской Центральной районной больницей, в министры же он ушел с поста главврача уфимской больницы № 18. Рахматуллин кандидат медицинских наук.

Помимо официальной информации о назначении нового министра здравоохранения есть и пока что не подтвержденная информация от собственных источников Mkset, по данным которых онкодиспансер в Уфе в скором времени возглавит главврач Сибайской ЦРБ Радик Надыргулов. Нынешний главврач уфимского онкодиспансера Адель Измайлов 26 мая был назначен депутатом горсовета Уфы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы