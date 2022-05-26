ЕР будет оказывать помощь в восстановлении экономики Донбасса

ЕР будет оказывать помощь в восстановлении экономики Донбасса
ЕР будет оказывать помощь в восстановлении экономики Донбасса
Вчера, 23:11ОбществоФото: er.ru
В Москве 26 мая секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак принял участие в работе дискуссионной площадки “Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями” в рамках форума “Предпринимательство в новой экономической реальности”.

В ходе своего выступления Андрей Турчак заявил, что партия намерена закрепить ответственных депутатов Госдумы и сенаторов за каждой территорией Донбасса. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Кроме того, он сообщил, что с этой целью уже запланирован визит делегации Народного совета ДНР для проведения межпартийных переговоров и встреч со спикерами обеих палат Федерального собрания РФ.

“Предлагаю подумать над возможностью создания особой экономической зоны на территории ЛДНР”, - отметил секретарь генсовета.

Наряду с этим Андрей Турчак выступил с инициативой о проработке возможности развития банковской сети Донбасса, включая запуск программ долгосрочного льготного кредитования бизнеса и прием платежей без комиссий через любые банки и СБП.

Глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что “Единая Россия” уже приняла беспрецедентные меры для того, чтобы жители Донбасса и освобожденных территорий получали гуманитарную помощь.

В свою очередь, благодарность за помощь в восстановлении территорий выразили глава ЛНР Леонид Пасечник и глава военно-гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо.

Под эгидой “Единой России” в Донбассе и на освобожденных территориях уже открыты 15 центров гуманитарной помощи. Скоро такие же центры появятся в Херсоне, Запорожье и Попасной. Стоит отметить, что 70% всего поступающего в ЛДНР гуманитарного груза собрали региональные отделения партии по всей России, а это более восьми тысяч тонн. Кроме того, в Луганской народной республике планируется создать центр юридической помощи. В Мариуполе предстоит возобновить работу магазинов, а также организовать восстановление инфраструктуры.

Как сообщает сайт ER.RU, “Единая Россия” продолжит работать на территории Донбасса до тех пор, пока это необходимо его жителям и жителям других освобожденных территорий по мере продвижения наших вооруженных сил.

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