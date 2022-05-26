ЕР будет оказывать помощь в восстановлении экономики Донбасса

В ходе своего выступления Андрей Турчак заявил, что партия намерена закрепить ответственных депутатов Госдумы и сенаторов за каждой территорией Донбасса. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Кроме того, он сообщил, что с этой целью уже запланирован визит делегации Народного совета ДНР для проведения межпартийных переговоров и встреч со спикерами обеих палат Федерального собрания РФ.
“Предлагаю подумать над возможностью создания особой экономической зоны на территории ЛДНР”, - отметил секретарь генсовета.
Наряду с этим Андрей Турчак выступил с инициативой о проработке возможности развития банковской сети Донбасса, включая запуск программ долгосрочного льготного кредитования бизнеса и прием платежей без комиссий через любые банки и СБП.
Глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что “Единая Россия” уже приняла беспрецедентные меры для того, чтобы жители Донбасса и освобожденных территорий получали гуманитарную помощь.
В свою очередь, благодарность за помощь в восстановлении территорий выразили глава ЛНР Леонид Пасечник и глава военно-гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо.
Под эгидой “Единой России” в Донбассе и на освобожденных территориях уже открыты 15 центров гуманитарной помощи. Скоро такие же центры появятся в Херсоне, Запорожье и Попасной. Стоит отметить, что 70% всего поступающего в ЛДНР гуманитарного груза собрали региональные отделения партии по всей России, а это более восьми тысяч тонн. Кроме того, в Луганской народной республике планируется создать центр юридической помощи. В Мариуполе предстоит возобновить работу магазинов, а также организовать восстановление инфраструктуры.
Как сообщает сайт ER.RU, “Единая Россия” продолжит работать на территории Донбасса до тех пор, пока это необходимо его жителям и жителям других освобожденных территорий по мере продвижения наших вооруженных сил.