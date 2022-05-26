Доброволец из батальона в Башкирии рассказал об участии в спецоперации на Украине

По словам добровольца, ему не нужны деньги — он поедет на Донбасс из чувства патриотизма. К слову, его сын на данный момент находится на специальной военной операции. Связи с ним нет.

В Башкирии набирают добровольцев, которые отправятся на военную спецоперацию на Украине. Такой контракт будет оплачиваться суммой около 300 тысяч рублей в месяц. Желающих много — за два дня в добровольческий батальон поступило уже около 800 заявок. Во время встречи журналистов с организаторами добровольческого батальона о своих намерениях рассказал житель Челябинской области Руслан. Он уже уволился с работы и готов ехать в зону боевых действий. — Меня никто насильно не заставлял, сам я проживаю в Челябинской области. Как только я увидел, что идет набор добровольцев, то решил, что сразу поеду, — говорит Руслан. По словам добровольца, почти 30 лет назад он воевал в Чечне и сейчас чувствует необходимость отправиться на спецоперацию. Сын Руслана на данный момент находится в зоне боевых действий, связи с ним нет. Сначала сын отслужил в армии как срочник, а потом пошел служить по контракту. Ранее священник из Уфы рассказал о том, зачем добровольцы хотят принять участие в специальной военной операции. Он считает, что дело не в денежном вознаграждении, а в патриотизме.

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