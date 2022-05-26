Депутат-экстремист и туберкулез в детской больнице: Главное за день в Башкирии

Сегодня стало известно, что Министерство здравоохранения республики возглавит главврач ГКБ № 18 Айрат Рахматуллин. Ранее 35-летний Рахматуллин был руководителем Дюртюлинской ЦРБ. Напомним, пост главы Минздрава пустовал в течение нескольких месяцев в связи с уходом с должности Максима Забелина. В конце марта этого года Забелин получил повышение и стал руководителем администрации главы республики.
Новые кадровые назначения сегодня произошли также и в уфимском горсовете. Освободившийся несколькими неделями ранее депутатский мандат занял главврач республиканского онкодиспансера Адель Измайлов.
Сегодня же стало известно, что скандально известный глава Минстроя республики Рамзиль Кучарбаев за минувший год заработал свыше полумиллиона рублей. Примечательно, что сделал он это, находясь под следствием по делу о превышении должностных полномочий и нанесению бюджету республики ущерба в размере 95 миллионов рублей. Подробнее о громких судебных разбирательствах и по-настоящему головокружительной карьере министра строительства, начинавшего когда-то простым каменщиком в Туймазах, Mkset рассказывал здесь.
Также сегодня стало известно о внесении в перечень экстремистов двух участников марксистского кружка в Уфе. Напомним, ранее депутат Курултая Дмитрий Чувилин, а также пятеро его единомышленников были обвинены в организации террористического сообщества. Сообщается, что в перечень экстремистов на данный момент включены депутат Чувилин и активист Матисов.
В одной из палат педиатрического отделения больницы № 17 находился ребенок с открытой формой туберкулёза. Как сообщает источник Mkset вероятность заразиться опасной инфекцией у детей крайне высока из-за того, что те постоянно контактируют друг с другом.
Уфимская мэрия и прокуратура находятся в поиске эксперта, который сможет грамотно перевести тексты надписей в парке «Южный» на башкирский язык. Напомним, ряд ошибок и неточностей в надписях на указателях в парке обнаружила несколькими неделями ранее местная жительница.