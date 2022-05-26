Депутат-экстремист и туберкулез в детской больнице: Главное за день в Башкирии

Сегодня же стало известно, что скандально известный глава Минстроя республики Рамзиль Кучарбаев за минувший год заработал свыше полумиллиона рублей. Примечательно, что сделал он это, находясь под следствием по делу о превышении должностных полномочий и нанесению бюджету республики ущерба в размере 95 миллионов рублей. Подробнее о громких судебных разбирательствах и по-настоящему головокружительной карьере министра строительства, начинавшего когда-то простым каменщиком в Туймазах, Mkset рассказывал здесь.