«ДДТ клуб» опроверг информацию о прекращении концертной деятельности группы в России

«ДДТ клуб» опроверг информацию о прекращении концертной деятельности группы в России
«ДДТ клуб» опроверг информацию о прекращении концертной деятельности группы в России
Вчера, 12:56ОбществоФото: vk.com
Группа «ДДТ» может и хочет выступать, сообщили в паблике «ДДТ клуб» в социальных сетях.

Администраторы группы «ДДТ клуб» в социальных сетях опровергли информацию о прекращении концертной деятельности рок-музыкантов в России. Было отмечено, что слова Юрия Шевчука о выступлениях в России были вырваны из контекста.

— Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь! Не поддавайтесь панике, не унывайте! Добро победит! , — заявила рок-группа в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью израильской радиостанции «Перове радио» заявил о прекращении выступлений в России. Уточним, в беседе Юрий Шевчук отметил, что сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. Так, издание «Деловой Петербург» приводит следующую цитату Юрия Шевчука:

— В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили… В России, мне кажется, наша концертная деятельность подходит к концу. На время, надеюсь, — Юрий Шевчук.

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