Авито объявляет конкурс по случаю 100 миллионов объявлений на платформе

Авито объявляет конкурс по случаю 100 миллионов объявлений на платформе
Авито объявляет конкурс по случаю 100 миллионов объявлений на платформе
Вчера, 18:17Общество
100 клиентов компании получат поздравительные подарки от всех бизнес-направлений Авито: товаров, работы, услуг, недвижимости и авто.

Авито, одна из крупнейших российских IT-компаний и самая массовая платформа для коммерции в России, зафиксировала рекордное количество размещенных объявлений среди частных продавцов и компаний — более 100 млн объявлений!

За почти 5 месяцев 2022 года интенсивность размещения новых объявлений пользователями возросла более чем в 2 раза по сравнению с 2021 и 2020 годами: за период с января по май 2022 года количество активных пользователей площадки выросло более чем на 20%. Число новых объявлений в день с 1 января 2022 г. выросло в 5 раз, среднее число добавленных объявлений в день с 1 января по 25 мая составило свыше 760 тысяч. В конце мая был зафиксирован почти 1 млн размещений новых объявлений в день, что является абсолютным рекордом!

Игорь Макаров, коммерческий директор Авито:

“Наше преимущество — мотивированная и активная аудитория, готовая покупать. Каждую секунду на платформе проходит более 7 сделок. На днях мы перешагнули рубеж 100 млн объявлений, это на 20% больше показателя, с которого мы начали этот год.

Авито сейчас — это самая массовая платформа для коммерции в России. 20 миллионов частных продавцов и более 3 млн бизнесов. Это более половины официально зарегистрированных в России компаний малого и среднего бизнеса. Мы продолжаем активно инвестировать в Авито, чтобы создавать новые решения для наших партнеров. Цель компании — непрерывный рост бизнеса наших клиентов.

Фактически, Авито — это готовая инфраструктура для развития малого и среднего бизнеса в России. Сегодня наша приоритетная задача — предоставить эту инфраструкту бизнесу. Сделать ее надежной и удобной, выгодной и полезной. Помочь найти новые каналы сбыта или, наоборот, удовлетворить потребности населения. Особенно в сегментах, откуда ушли привычные игроки рынка. И мы это делаем!”

Актуальная статистика объявлений на текущий момент:

  • Товары — 70,403 млн
  • Авто — 22,64 млн
  • Работа — 3,77 млн
  • Недвижимость — 2,56 млн
  • Услуги — 2,41 млн

По этому поводу компания объявляет конкурс*, в рамках которого будут выбраны по 10 пользователей-частников и по 10 пользователей из бизнес-клиентов в каждой категории — Авто, Недвижимость, Товары, Работа и Услуги. В течение недели (в период с 26 мая 14:00 по 02 июня до 14:00) все новые объявления, как частных продавцов, так и компаний, попадут в конкурсный пул, и далее в случайном порядке будут определены победители. Результаты будут объявлены на специальной странице проекта и официальном тг-канале Авито не позднее 10 июня 21:00.

Победителей ждут уникальные подарки от каждой из вертикалей.

Авито Недвижимость подготовила 20 сертификатов на бесплатное недельное проживание в Краснодарском крае в летний сезон на любые даты от партнера «Море Апартаментов».

Авито Авто предоставит 10 победителям сертификат на комплект летней резины. Кроме того, 10 b2b-клиентов Авито получат доступ к совместному обучающему курсу для авто профессионалов от Авито и Автобосс, а также бесплатный доступ к тарифу “Максимальный” на 30 дней, который дает возможности двух начальных тарифов и инструменты брендирования: страницу компании с запоминающимся адресом, логотип в объявлениях и результатах поиска.

Авито Работа позаботится о победителях, предоставив 10 b2b-клиентам сертификаты на покупку книг и товаров в магазине издательства МИФ для себя и сотрудников, а 10 пользователей, разместивших свое резюме, получат полугодовое сопровождение карьерного консультанта.

Авито Услуги подарят счастливчикам цикл бесплатных консультаций от профессиональных авитологов, которые помогут эффективно использовать платформу Авито, а также по 20 тысяч бонусов на продвижение своих услуг на Авито.

Авито Товары подготовили для победителей 20 современных электросамокатов!

*Правила проведения конкурса доступны на странице проекта.

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