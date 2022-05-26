Авито объявляет конкурс по случаю 100 миллионов объявлений на платформе

За почти 5 месяцев 2022 года интенсивность размещения новых объявлений пользователями возросла более чем в 2 раза по сравнению с 2021 и 2020 годами: за период с января по май 2022 года количество активных пользователей площадки выросло более чем на 20%. Число новых объявлений в день с 1 января 2022 г. выросло в 5 раз, среднее число добавленных объявлений в день с 1 января по 25 мая составило свыше 760 тысяч. В конце мая был зафиксирован почти 1 млн размещений новых объявлений в день, что является абсолютным рекордом!