Закончено строительство новой инфекционной больницы в Уфимском районе

На сайте правительства Башкирии сообщили, что заместитель премьер-министра Андрей Назаров проверил окончание работ инфекционной больницы под Уфой.

В пресс-службе правительства сообщили, что в настоящий момент строительство одноэтажного здания с сотней боксов завершено. К 1 июня планируется закончить пусконаладочные работы. Андрей Назаров назвал больницу «самой лучшей в республике. По его словам, новый инфекционный центр удалось построить в рекордные сроки. За 55 дней построить больницу, отметил он, удалось благодаря мобилизации и отказе от традиционных бюрократических подходов. Центр построили из модульных конструкций. Из 100 боксов – 62 для размещения одного пациентов, также построено 18 реанимационных боксов. В отдельном здании сделали также общежитие для сотрудников. Центральное здание сделано в виде полукруга с ответвленными лечебными боксами.

