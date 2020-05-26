Под Уфой завершено строительство детского сада на 260 мест

Учреждение построили в квартале «Дема-6». Детский сад «Умка» площадью более 3,8 тысяч квадратных метров включает в себя музыкальный и спортивный залы, методический и медицинский кабинеты, предусмотрен также пищеблок и прачечная.

Обустроена также и территория садика. Здесь установлены веранды и оборудование для игр и прогулок. Стоимость проекта составила 250 млн рублей. Детсад уже получил лицензию на дошкольную образовательную деятельность и полностью укомплектован педагогическими работниками.

— У нас есть все для правильного развития детей, в том числе музыкальная комната, спортзал, просторные игровые, научная цифровая экспериментальная лаборатория с современным оборудованием, — рассказала заведующая детсада «Умка» Татьяна Пивоварова. — В лаборатории дети смогут изучать физические, химические, биологические процессы. В нашем детском саду есть изостудия, где дети будут рисовать. Наша главная цель, чтобы ребенку было тепло, комфортно и уютно, чтобы он качественно подготовился к школе и развил все свои таланты.

Вице-премьер Башкирии Раиф Абдрахманов сообщил, что до конца мая еще один детский сад в Советском районе будет введен в эксплуатацию. В 2020 году также построят еще 4 сада в Демской и Октябрьском районах региона.