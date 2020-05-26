Минздрав Башкирии рассказал, где в республике больше всего заболевших коронавирусом

Лидерами по заболеваемости в Башкирии к 26 мая стали Уфа — 970 случаев (+31 за последние сутки), Нефтекамск — 288 (+6 за последние сутки) и Белебей — 100 (+2 за последние сутки).

В среднем по республике показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 70,4. При этом целый ряд районов и городов РБ имеют показатели выше среднего.

В частности, в Татышлинском районе — 53 случая заражения, Чишмах (Чишминский район) — 32, Илишевском районе — 54, Кушнаренковском — 43, Салаватском — 59, г. Кумертау — 84, Давлеканово — 45, Уфимском районе — 98, Балтачевском — 17, Белебеевском — 34, Кармаскалинском — 44, Зианчуринском — 22, г. Дюртюли — 27, Хайблулинском — 25, Миякинском — 20, Куюргазинском — 18, Чекмагушеском — 22, Мишкинском — 17, Краснокамском — 19, Бураевском — 15.