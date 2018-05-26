В Уфе объяснили, почему моют асфальт во время дождя

Часто можно увидеть, как во время дождя по улицам города ездят машины, моющие асфальт. Для большинства людей это кажется довольно странным. Как оказалось, это делается намеренно.

«Мыть дороги в дождь эффективнее. При мытье дорог работает тот же принцип, что и, к примеру, при стирке: предварительное замачивание позволяет хозяйкам справляться даже с самыми сильными загрязнениями. Помывка дорог во время дождя гораздо экономичнее, чем в солнечную сухую погоду. Чтобы смыть грязь, необходимо сначала ее размочить. Во время дождя грязь, попавшая между зернами асфальта, раскисает, и поэтому ее легче смыть. Таким образом, мы экономим воду. «Поливалке» лишь остается направить сильную струю воды на раскисшую грязь. В результате дороги быстрее становятся чище. Дождь всего лишь прибивает пыль, а поливальная машина ее смывает и убирает с улиц», сообщают они.