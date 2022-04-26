Уфимский застройщик предлагает выгодную ипотеку

Уфимский застройщик ГК «ФСК Архстройинвестиции», который в этом году вошёл в список системообразующих предприятий в сфере строительства, предлагает выгодную ипотеку.
Субсидирование ипотеки от застройщика от 0,1% годовых предоставляется сроком на один год, далее устанавливается базовая ставка. При условии субсидирования застройщиком ипотеки на весь срок кредитования устанавливается ставка в размере 8,5% годовых. Программы действуют на покупку первичной недвижимости.
Ставки по программе субсидирования от застройщика следующие: семейная ипотека от 0,1% до 2,5% и ипотека с господдержкой от 0,1% до 8,5%.
Минимальный первоначальный взнос по данной программе начинается от 15%. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн. рублей, срок ипотеки — 30 лет. Отмечается, что условия могут меняться в зависимости от параметров кредита.
Офисы продаж находятся по адресу: ул. Даяна Мурзина, 13 в ЖК «Цветы Башкирии» и ул. Молодёжная, 1В в ЖК «8 Марта». Подробности по телефону (347) 201-10-20. Застройщик ООО «Цветы Башкирии». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.