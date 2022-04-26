Уфимский застройщик предлагает выгодную ипотеку

Субсидирование ипотеки от застройщика от 0,1% годовых предоставляется сроком на один год, далее устанавливается базовая ставка. При условии субсидирования застройщиком ипотеки на весь срок кредитования устанавливается ставка в размере 8,5% годовых. Программы действуют на покупку первичной недвижимости.