Отставка Хабирова, дольщики Госстроя и акции «БСК»: итоги дня в Башкирии

В Башкирии будут банкротить «Госстрой» экс-депутата Бадикова. «Инициатором банкротства выступит Фонд, но достраивать дома (речь идет о ЖК „Эрмитаж. Горсовет“, ЖК „Дом на Ленина“ и ЖК „Белая река“ — Mkset) будет „Садовое кольцо“. Законом предусмотрена реализация прав дольщиков с помощью такого механизма, когда другая организация принимает на себя все обязательства застройщика и завершает возведение объектов. При этом потребуется подтвердить в Минстрое РФ, что организация имеет финансовые возможности для этого и ее деятельность на рынке недвижимости стабильна», — отметила ответственный секретарь Совета по правам человека при Главе РБ Зульфия Гайсина.