Куда в Уфе обратиться за медицинской помощью в майские праздники

Куда в Уфе обратиться за медицинской помощью в майские праздники
Куда в Уфе обратиться за медицинской помощью в майские праздники
Вчера, 16:37ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О том, куда могут обратиться за экстренной помощью жители региона в период майских праздников, рассказали в Министерстве здравоохранения республики

В период надвигающихся майских праздников службы экстренной медицинской помощи в республике продолжат работу в штатном режиме. Об этом сообщила сегодня и. о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Гульнара Алиева в ходе брифинга Минздрава.

При этом отмечается, что республиканские поликлиники не будут работать 1, 2, 8, 9 мая. Также сообщается об изменении графика работы поликлиник 30 апреля, 3, 4, 7, 10 мая — в эти дни поликлиники работают по субботнему расписанию — с 8.00 до 17.00, приём вызовов, в числе которых неотложные, осуществляется до 16:00.

Также желающие смогут пройти вакцинацию 3, 7, 10 мая в период 8.00 до 17.00.

Напомним, ранее стало известно, что фонтаны в республике начнут работать уже 1 мая. Также стали известны имена звёзд российской эстрады, которые выступят на праздничном концерте в честь 9 мая.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы