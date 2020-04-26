«Я должен понимать, как Уфа сажает»: мэра столицы попросили отчитаться о саженцах

«Я должен понимать, что, где и как Уфа сажает. Лучше отказаться от хлипких тонких деревьев, а сажать сразу крупномеры», — пояснил Радий Хабиров.

Ранее, напомним, в Уфе только за один день 25 апреля было посажено 1495 деревьев в рамках акции «Зеленая Башкирия», благодаря чему в столице появилось сразу несколько зеленых аллей.